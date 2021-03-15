Главный тренер сборной России прокомментировал отсутствие Смолова в составе команды

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал в состав национальной команды форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова.

«Рады, что Смолов в двух матчах подряд вышел на замену и забил в своём фирменном стиле. Другое дело, что у нас в составе есть Головин, Миранчук, Жемалетдинов, Мирзов. Это те люди, которые способны сыграть второго нападающего. В сборной практически нет каких-то спецнагрузок, в основном речь идёт о восстановительных тренировках, перелётах. Тренировочный режим в «Локомотиве» поможет Смолову быстрее набрать форму после травмы. Сейчас он вернётся в стартовый состав и предоставит нам пищу, чтобы мы обратили на него внимание. То же касается Баринова. Я не разговаривал со Смоловым, но сообщил, чтобы он был внутренне готов», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В текущем сезоне Смолов провёл 14 матчей в Российской премьер-лиге и забил пять мячей. В последних двух поединках нападающий отличился по разу, выходя на замену.

Ранее Черчесов объяснил вызов Дюпина и Самошникова в сборную России.