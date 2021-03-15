Черчесов объяснил вызов Дюпина и Самошникова в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов в сборную игроков «Рубина» Юрия Дюпина и Ильи Самошникова.
Черчесов объяснил вызов Дюпина и Самошникова в сборную России
  • РИА Новости

«Мы и в прошлом году смотрели за теми, кто проявляет себя, обладает определённым потенциалом. Мы замечаем футболистов не только, когда они непосредственно начинают играть на высоком уровне. Дюпин, например, выступал за «Анжи», а Самошников — за «Торпедо». Зимой клубы провели сборы в Турции, и мы отсмотрели практически все контрольные матчи «Динамо», «Рубина», «Сочи». Они себя проявили. Тем более указанные клубы в прошлом сезоне боролись за другие места, а сейчас — за еврокубковую зону. Планка повысилась. Они работают и играют на другом уровне. Решили вызвать их. Самошников после того, как узнал, что его вызовут в сборную, забил. Уже хорошо», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

32-летний Дюпин и 23-летний Самошников были впервые вызваны в расположение сборной России.

Ранее был объявлен состав сборной России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

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