Черчесов объяснил вызов Дюпина и Самошникова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов в сборную игроков «Рубина» Юрия Дюпина и Ильи Самошникова.

«Мы и в прошлом году смотрели за теми, кто проявляет себя, обладает определённым потенциалом. Мы замечаем футболистов не только, когда они непосредственно начинают играть на высоком уровне. Дюпин, например, выступал за «Анжи», а Самошников — за «Торпедо». Зимой клубы провели сборы в Турции, и мы отсмотрели практически все контрольные матчи «Динамо», «Рубина», «Сочи». Они себя проявили. Тем более указанные клубы в прошлом сезоне боролись за другие места, а сейчас — за еврокубковую зону. Планка повысилась. Они работают и играют на другом уровне. Решили вызвать их. Самошников после того, как узнал, что его вызовут в сборную, забил. Уже хорошо», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

32-летний Дюпин и 23-летний Самошников были впервые вызваны в расположение сборной России.

Ранее был объявлен состав сборной России на матчи отборочного этапа ЧМ-2022.