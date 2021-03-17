Акинфеев обновил рекорд РПЛ по числу отражённых пенальти

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обновил собственный рекорд по числу отражённых 11-метровых ударов в матчах чемпионата России по футболу.
Акинфеев обновил рекорд РПЛ по числу отражённых пенальти
  • © РИА Новости / Владимир Песня

В матче 23-го тура РПЛ сезона-2020/21 Акинфеев не позволил Артёму Дзюбе отличиться с 11-метровой отметки. Для голкипера ЦСКА этот отражённый пенальти стал 16-м в матчах чемпионата России по футболу.

Таким образом, россиянин обновил собственный рекорд, установленный в ноябре 2020 года. Тогда он отразил удар Романа Ерёменко в матче с «Ростовом» и обошёл предыдущего рекордсмена в лице Романа Березовского.

Ранее сообщалось, что Дзюба не реализовал пенальти в матче с ЦСКА.

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