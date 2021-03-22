Онопко: было бы логичнее дать Гончаренко доработать сезон

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал расставание армейцев с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

«Мне ни грустно, ни весело от увольнения Гончаренко. Главное, чтобы Виктор Михайлович был здоров и в семье было всё хорошо. Думал, что он доработает до конца сезона как минимум. Это было бы логично во всех отношениях. Он прошёл сборы, сделал много перемен. Всё должно было пойти на пользу: новые футболисты, помощники, аналитики. Они заложили много вещей, которые должны были помочь команде. Не знаю, что происходило внутри. Возможно, что-то подтолкнуло руководство, а может, сам Гончаренко захотел. Период работы с ним мне запомнится разным. Но было бы логично дать ему довести сезон», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021 года.

Ранее бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков отреагировал на отставку Гончаренко из ЦСКА.