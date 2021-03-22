Широков отреагировал на отставку Гончаренко из ЦСКА

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков высказался об уходе из ЦСКА главного тренера Виктора Гончаренко.

«Я не думаю, что в этом сезоне ЦСКА сильно провалился. По результатам — да, но всё можно было бы поправить, отрыв был не настолько большой. Но, если в ЦСКА считали нужным поменять, они поменяли. Не знаю Олича как тренера, поэтому мне сложно сказать, что он может улучшить результаты ЦСКА в этом сезоне. Посмотрим, как он проявит себя. С моей точки зрения, было бы более логично, чтобы пост главного тренера доверили братьям Березуцким. Вася давно в системе армейцев, знает всех игроков, менять по большому счёту ничего не надо было бы. Сложно сказать, насколько оправданно сейчас назначение Олича. Наверное, было бы правильнее это сделать зимой. Нельзя сказать, что ЦСКА шатало в этом сезоне. Они всегда были стабильны, находились в пятёрке, были и на втором месте. Чем запомнился Гончаренко в ЦСКА? Начало было хорошим, когда в Европе дошли до 1/4 финала, но последние два с половиной года у него в ЦСКА не заладились», — цитирует Широкова Sport24.

Наиболее вероятным преемником Широкова считается хорватский специалист Ивица Олич, выступавший за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.

Ранее сообщалось, что Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА.