Гончаренко: великолепный период работы в ЦСКА навсегда останется в моём сердце

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Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свою отставку с поста наставника московского клуба.
Гончаренко: великолепный период работы в ЦСКА навсегда останется в моём сердце
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«Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Гончаренко официальный сайт московского клуба.

Также тренер выразил благодарность руководству, тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба и игрокам ЦСКА.

«Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно. ЦСКА всегда будет первым!» — добавил он.

Гончаренко был главным тренером московского клуба с 2016 года.

После 23 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 40 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич подписал контракт с московским ЦСКА.

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