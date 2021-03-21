Главный тренер сборной Хорватии высказался о возможном назначении Олича в ЦСКА

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Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич прокомментировал информацию о возможном назначении его ассистента Ивицы Олича наставником московского ЦСКА.
Главный тренер сборной Хорватии высказался о возможном назначении Олича в ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Олич примет решение самостоятельно. Я поддержу любой его выбор. Если он уйдёт, то мы будем по нему скучать. Мы отлично работали вместе. Он много сделал для сборной Хорватии. Если же такой клуб, как ЦСКА, проявляет интерес к Ивице, значит, мы хорошо работаем», — заявил в интервью Jutarnji list Далич.

В качестве игрока Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. С 2017-го бывший футболист входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

Ранее Онопко заявил, что будет готов вернуться в ЦСКА в случае назначения Олича.

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