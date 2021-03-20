Онопко заявил, что готов вернуться в ЦСКА в случае назначения Олича

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Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о возможном назначении хорвата Ивицы Олича главным тренером команды.
Онопко заявил, что готов вернуться в ЦСКА в случае назначения Олича
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Касаемо того, что у Олича нет тренерской практики: у него была хорошая карьера футболиста. Будущий тренер должен когда-то начинать. Тут ничего такого нет», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ЦСКА может стать неплохим стартом для тренерской карьеры Олича.

«Там много перемен было в последнее время. Наверняка был хороший подбор помощников, пришли новые люди. Не могу комментировать по Оличу, по Гончаренко, потому что я не нахожусь внутри, не знаю, что там происходит. Пойду ли я обратно, если позовут? Да, конечно», — добавил Онопко.

По информации СМИ, Олич, который выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, сменит на посту главного тренера белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который является наставником команды с 2016 года.

Ранее главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич подтвердил, что ЦСКА предложил Оличу возглавить команду.

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