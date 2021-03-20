Далич подтвердил, что ЦСКА предложил Оличу возглавить команду

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич прокомментировал информацию о назначении его ассистента Ивицы Олича в московский ЦСКА.

«Да, в ЦСКА позвали его», — приводит слова Далича Sportske Novosti.

По информации СМИ, Олич, который выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, сменит на посту главного тренера белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который возглавляет команду с 2016 года.

ЦСКА после 23 туров чемпионата России занимает четвёртое место, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что президент Хорватского футбольного союза (HNS) ответил на слухи о назначении Олича в ЦСКА.