Глава Федерации футбола Хорватии ответил на слухи о назначении Олича в ЦСКА

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Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер прокомментировал информацию о том, что входящий в тренерский штаб национальной команды Ивица Олич возглавит московский ЦСКА.
Глава Федерации футбола Хорватии ответил на слухи о назначении Олича в ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я, президент федерации, не могу говорить об этом. Могу сказать, что Ивица — отличный парень, был хорошим футболистом и сейчас сильный специалист. Если вы позвоните мне после матча Хорватия — Словения, смогу дать вам больше информации. Но сейчас я ничего не знаю», — цитирует Шукера «Спорт-Экспресс».

По словам президента федерации, ему сначала необходимо поговорить с Оличем, но он считает хорошим шагом возможный приход хорватского специалиста на пост главного тренера такого большого клуба, как ЦСКА.

«Дайте мне несколько дней, я не хочу заниматься спекуляциями», — сказал Шукер.

Олич, который выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, сменит на посту тренера белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который возглавляет команду с 2016 года.

ЦСКА после 23 туров чемпионата России занимает четвёртое место, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера.

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