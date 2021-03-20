«Чемпионат»: ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера
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Как сообщает «Чемпионат», стороны обсуждают финансовые детали сделки. О назначении будет объявлено в ближайшие дни.
Олич, который выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, сменит на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который возглавляет команду с 2016 года.
ЦСКА после 23 туров чемпионата России занимает четвёртое место, набрав 40 очков.
Ранее сообщалось, что «Милан» интересуется футболистом ЦСКА Николой Влашичем.