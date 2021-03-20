СМИ: «Милан» интересуется футболистом ЦСКА Влашичем

Итальянский футбольный клуб «Милан» проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Николе Влашичу.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Влашич является приоритетной целью «Милана». Также отмечается, что «россонери» намерены приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

«Милан» хочет приобрести Влашича, если контракт с клубом не продлит турецкий хавбек Хакан Чалханоглу.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл 27 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич сменит Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.