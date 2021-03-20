СМИ: «Милан» интересуется футболистом ЦСКА Влашичем
- РИА Новости
Как сообщает Gazzetta dello Sport, Влашич является приоритетной целью «Милана». Также отмечается, что «россонери» намерены приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.
«Милан» хочет приобрести Влашича, если контракт с клубом не продлит турецкий хавбек Хакан Чалханоглу.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл 27 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ивица Олич сменит Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.