СМИ: «Милан» интересуется футболистом ЦСКА Влашичем

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Итальянский футбольный клуб «Милан» проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Николе Влашичу.
СМИ: «Милан» интересуется футболистом ЦСКА Влашичем
  • РИА Новости

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Влашич является приоритетной целью «Милана». Также отмечается, что «россонери» намерены приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

«Милан» хочет приобрести Влашича, если контракт с клубом не продлит турецкий хавбек Хакан Чалханоглу.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл 27 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич сменит Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.

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