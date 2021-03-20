«Руководство понимает, что идёт на риск»: что известно о возможной замене Гончаренко на Олича на посту тренера ЦСКА

Известный в прошлом футболист, а ныне ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич может сменить Виктора Гончаренко на посту главного тренера московского ЦСКА. По информации СМИ, руководство армейцев решило не дожидаться окончания сезона и уже ведёт переговоры с Футбольным союзом Хорватии. Ожидается, что о назначении объявят 23 марта. При этом пока ещё действующий наставник ЦСКА может возглавить «Краснодар» вместо Мурада Мусаева. По мнению экспертов, перемены могут пойти на пользу южанам, а красно-синие идут на риск, приглашая неопытного специалиста.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) в ближайшее время могут произойти сразу две тренерские перестановки.

Виктор Гончаренко может покинуть ЦСКА и стать наставником «Краснодара», где сменит Мурада Мусаева. При этом его пост займёт бывший нападающий красно-синих и сборной Хорватии Ивица Олич.

Потенциальную отставку Гончаренко окружает множество слухов. Однако после неудачного возобновления сезона и трёх поражений в последних четырёх матчах возникает всё меньше сомнений в том, что его дни в ЦСКА сочтены.

Последней каплей стал проигрыш «Зениту» со счётом 2:3 в 23-м туре РПЛ, который привёл к падению армейцев на пятое место в турнирной таблице и до предела снизил шансы побороться за чемпионство. Вместе с тем проблемы у ЦСКА существуют не только на поле, но и внутри команды.

По мнению экспертов, отсутствие успехов связано с тем, что Гончаренко не может наладить дисциплину, а футболисты, в свою очередь, не мотивированы «биться» за наставника. Негативное влияние на атмосферу внутри коллектива могло оказать и неоднозначное решение в преддверии второй половины сезона отказаться от услуг сразу двух ассистентов — Виктора Онопко и Сергея Овчинникова. Допускается, что известные в прошлом игроки могли находиться в не самых лучших отношениях с главным тренером, что и стало причиной их ухода.

В то же время сами футболисты опровергают предположения о разногласиях с наставником. После матча с «Зенитом» полузащитник Ильзат Ахметов заявил, что никому в команде не нравятся слухи об отставке Гончаренко.

«Стараемся не отвлекаться на них, но за тренера, конечно, мы готовы биться. Надеемся, что всё выправится. Только уважение и благодарность этому человеку», — цитирует Ахметова «Спорт-Экспресс».

Хотя некоторые эксперты и считают, что красно-синие не пойдут на смену тренера за семь туров до конца сезона, СМИ сообщили, что отставка произойдёт уже 23 марта.

Ранее появлялась информация, что замену будут искать в чемпионатах Франции или Германии, а также что в качестве претендентов на место Гончаренко рассматриваются несколько человек, включая входящего в тренерский штаб Василия Березуцкого и белоруса Алексея Шпилевского, возглавляющего казахстанский «Кайрат».

Однако главным кандидатом является хорошо известный российским болельщикам Ивица Олич. В настоящий момент руководство красно-синих якобы ведёт переговоры с Футбольным союзом Хорватии по расторжению его действующего контракта со сборной, где Олич занимает пост ассистента главного тренера.

Хорват провёл в ЦСКА всего три года (2003—2006), но оказался причастен к одному из самых ярких периодов в его истории. За это время он помог коллективу трижды победить в чемпионате России, по два раза взять Кубок и Суперкубок страны, а также выиграть Кубок УЕФА в сезоне-2004/05. В общей сложности он провёл за красно-синих 116 матчей и отметился 44 голами. Практически сразу после завершения карьеры игрока в 2017 году Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии и стал помощником Златко Далича, который привёл команду к историческому серебру чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.

Интересно, что ещё пару лет назад Олич заявлял о готовности помочь бывшей команде, если поступит такое предложение. Он вспоминал, что именно в России завоевал один из важнейших титулов в карьере, и выражал уверенность в том, что вновь сможет добиться здесь успеха.

СМИ сообщают, что в качестве ассистента хорват хочет видеть Элвира Рахимича — одного из бывших одноклубников, занимающего в настоящее время пост ассистента главного тренера сборной Боснии и Герцеговины, или Милоша Красича. Последний приезжал в Москву перед 23-м туром РПЛ и посетил офис армейцев.

Как сообщает «Чемпионат», Олич и руководство клуба «обсуждают финальные детали». При этом портал Metaratings.ru указывает, что контракт уже якобы подписан и будет действовать до лета 2022 года.

Но, несмотря на авторитет Олича в ЦСКА и его заслуги в качестве игрока, у многих экспертов его возможное назначение вызвало недоумение. В первую очередь — из-за отсутствия опыта в качестве главного тренера.

«Главный тренер — совсем другая ответственность. Не рискнул бы назначать Олича только из-за того, что он в прошлом играл за ЦСКА. Красич, Олич, Полич — всё это несерьёзно. Если бы Ивица, например, работал в загребском «Динамо» и вышел в 1/4 Лиги Европы — вопросов нет. У нас свои такие же тренеры сидят — Березуцкие и Игнашевич», — приводит слова экс-нападающего красно-синих Валерия Масалитина «Чемпионат».

С его мнением отчасти согласен и бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко. Он отметил, что ЦСКА — команда, которая всегда ставит перед собой самые высокие цели, поэтому руководство клуба идёт на риск, приглашая неопытного специалиста.

«Ивица никогда не работал главным тренером. Поэтому трудно предположить, как у него сложится сейчас в ЦСКА. Понятно, что сборная Хорватии — это высокий уровень. Но назначение Олича — всё равно риск для ЦСКА. Руководство, думаю, это тоже понимает», — сказал Кириченко порталу «Плеймейкер».

В случае возможного увольнения Гончаренко не придётся долго сидеть без работы. По сообщению сразу нескольких российских СМИ, уже в следующем сезоне он возглавит «Краснодар». Отмечается, что владелец клуба Сергей Галицкий высоко оценивает тренерские качества специалиста и намерен пригласить именно его вместо Мурада Мусаева, который также подвергается критике не только за провальные результаты, но и за отсутствие опыта в управлении подопечными в целом.

По словам экс-наставника «Динамо» Сергея Силкина, назначение Гончаренко действительно может помочь «Краснодару» исправить ситуацию.

«Это неплохой специалист. Но не надо и наших тренеров забывать. У нас есть молодые ребята с игровым опытом, которые хотят работать. Хотя «Краснодару» нужен опытный наставник. Думаю, что у Гончаренко получилось бы удачно работать в этом клубе», — цитирует Силкина «Советский спорт».