ЦСКА одержал одну победу в последних 16 матчах с «Зенитом»

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Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА одержал одну победу в последних 16 матчах с «Зенитом»
  • © РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Зенита» дублем отметился Вендел. Ещё один мяч на свой счёт записал Артём Дзюба.

В составе ЦСКА забитыми мячами отметились Саломон Рондон и Никола Влашич с пенальти.

Таким образом, ЦСКА одержал одну победу в последних 16 играх с «Зенитом». Последний раз москвичи побеждали питерцев в ноябре 2018 года со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий сменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.

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