ЦСКА одержал одну победу в последних 16 матчах с «Зенитом»
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Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Зенита» дублем отметился Вендел. Ещё один мяч на свой счёт записал Артём Дзюба.
В составе ЦСКА забитыми мячами отметились Саломон Рондон и Никола Влашич с пенальти.
Таким образом, ЦСКА одержал одну победу в последних 16 играх с «Зенитом». Последний раз москвичи побеждали питерцев в ноябре 2018 года со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий сменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.