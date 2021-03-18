ЦСКА одержал одну победу в последних 16 матчах с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Зенита» дублем отметился Вендел. Ещё один мяч на свой счёт записал Артём Дзюба.

В составе ЦСКА забитыми мячами отметились Саломон Рондон и Никола Влашич с пенальти.

Таким образом, ЦСКА одержал одну победу в последних 16 играх с «Зенитом». Последний раз москвичи побеждали питерцев в ноябре 2018 года со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий сменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.