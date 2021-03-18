Уткин: руководство ЦСКА сделало ошибку, обновляя команду вокруг Гончаренко

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о будущем главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Что касается Гончаренко в смысле его дееспособности как тренера ЦСКА. На мой взгляд, тут происходит довольно занятный феномен. Довольно очевидно, что работа в ЦСКА показывает: у него совершенно точно есть потолок. Упирается Виктор в первую очередь в то, что рано или поздно коллектив перестает его выносить», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, белорусский специалист является достаточно негибким. Кроме того, Уткин считает, что у Гончаренко есть порог, который вряд ли преодолим.

«Если у вас нет богатого, нескольколетнего бэкграунда с Гончаренко, вы не видите его ограничений. Он ведь хороший тренер. Внятный. Он интересен в разговоре. Ограничения у него личностные, проявляются при длительном общении. А в ЦСКА ведь сменилось руководство… Вот у него, нового начальства, сейчас с ВМГ медовый месяц. Они, новое начальство, с ним только начинают. И они сделали ошибку. Они стали обновлять команду вокруг Гончаренко. Команду тренеров, в частности. Я думаю, шансов мало», — заключил Уткин.

ЦСКА проиграл «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:3. Под руководством Гончаренко армейцы набрали 40 очков и занимают третье место в чемпионате, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

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