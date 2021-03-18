Чалов рассказал, как относится к тому, что получает мало игрового времени в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о своём игровом времени, а также прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Моё дело — работать на каждой тренировке, стараюсь доказывать за то время, что получаю в игре. Сколько мне дают, столько и стараюсь сделать», — цитирует Чалова Sport24.

Он также отметил, что ЦСКА потерял инициативу во втором тайме матча с «Зенитом», из-за чего пропустил два мяча, на что повлияло и удаление в составе армейцев. Тем не менее ему сложно оценить игру команды.

«Все бились вдесятером, молодцы. Забили второй, в меньшинстве очень неплохо выглядели. Могли даже попытаться отыграться. К сожалению, не получилось», — добавил Чалов.

В матче с «Зенитом» Чалов вышел на поле на 84-й минуте.

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба выразил мнение, что в эпизоде с Дугласом Сантосом мяч пересёк линию ворот ЦСКА.