Дзюба считает, что в эпизоде с Сантосом мяч пересёк линию ворот ЦСКА
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«Больше вопросов вызывает момент с голом Дугласа Сантоса. Это же вообще кошмар. Чистый гол, мяч полностью пересек линию. Ладно, так бывает. Главное, что мы победили», — цитирует Дзюбу Sport24.
На 82-й минуте игрок «Зенита» Дуглас Сантос пробил по воротам ЦСКА. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отразил удар, зафиксировав мяч, но многим экспертам и болельщикам пказалось, что мяч оказался за линией ворот, хотя гол не был засчитан.
«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о незабитом Дзюбой пенальти в матче с ЦСКА.