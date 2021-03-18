Дзюба считает, что в эпизоде с Сантосом мяч пересёк линию ворот ЦСКА

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал эпизод в конце матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Больше вопросов вызывает момент с голом Дугласа Сантоса. Это же вообще кошмар. Чистый гол, мяч полностью пересек линию. Ладно, так бывает. Главное, что мы победили», — цитирует Дзюбу Sport24.

На 82-й минуте игрок «Зенита» Дуглас Сантос пробил по воротам ЦСКА. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отразил удар, зафиксировав мяч, но многим экспертам и болельщикам пказалось, что мяч оказался за линией ворот, хотя гол не был засчитан.

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о незабитом Дзюбой пенальти в матче с ЦСКА.