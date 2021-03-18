Семак высказался о незабитом Дзюбой пенальти в матче с ЦСКА

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу незабитого пенальти форвардом команды Артёмом Дзюбой в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«У нас нет такого, что один пенальти не забил и уступаешь другому. До этого он забил восемь. Это дает ему право пробить. Он чувствовал себя уверенно, но не реализовал. Посмотрим, кто будет бить в следующих матчах», — цитирует Семака Sport24.

В минувшей встрече Дзюба не реализовал пенальти, но отметился голом с игры и результативной передачей.

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее Михаил Боярский выразил уверенность, что после победы над ЦСКА «Зенит» точно станет чемпионом.