Боярский уверен, что после победы над ЦСКА «Зенит» точно станет чемпионом

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра сегодня была грязная. Очень много ошибок у «Зенита». Мне сегодня очень обидно за Сердара, который ничего не смог показать, а я был уверен, что он забьет. Но за него это сделал Вендел. Азмуна я сегодня не видел на поле, и это печально. А так все молодцы», — цитирует Боярского Sport24.

По его мнению, сине-бело-голубым повезло, что у ЦСКА красную карточку получил Изьзат Ахметов. Кроме того, актёр считает, что в конце первого тайма судья не должен был назначать пенальти в ворота армейцев, который в итоге не был реализован.

«Дзюбу не надо убирать с точки. Бывает всякое. Он сегодня все равно два очка набрал. Сделаем скидку на вратаря. Я теперь верю, что будем чемпионами обязательно. Конкурентов у нас нет», — добавил Боярский.

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

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