Семак: «Зенит» в матче с ЦСКА порадовал болельщиков и себя

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы рады. Поздравляю команду с хорошей игрой и победой. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его словам, команда правильно отреагировала на незабитый пенальти, а Вендел забил два прекрасных мяча. Он также считает несчастным случаем удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова и отмечает, что «Зенит» в то же время контролировал игру и создавал моменты.

«Хорошая игра, порадовали болельщиков и себя. Достаточно непростое возобновление чемпионата с точки зрения результатов. А с точки зрения игры… Может, за исключением встречи с «Арсеналом», где мы не так много моментов, как обычно, создали, но этот матч могли выиграть. Всё-таки немножко удача не улыбалась нам», — добавил Семак.

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее Властимил Петржела назвал красавцами футболистов «Зенита» после матча с ЦСКА.