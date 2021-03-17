Семак: «Зенит» в матче с ЦСКА порадовал болельщиков и себя

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.
Семак: «Зенит» в матче с ЦСКА порадовал болельщиков и себя
  • globallookpress.com

«Мы рады. Поздравляю команду с хорошей игрой и победой. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его словам, команда правильно отреагировала на незабитый пенальти, а Вендел забил два прекрасных мяча. Он также считает несчастным случаем удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова и отмечает, что «Зенит» в то же время контролировал игру и создавал моменты.

«Хорошая игра, порадовали болельщиков и себя. Достаточно непростое возобновление чемпионата с точки зрения результатов. А с точки зрения игры… Может, за исключением встречи с «Арсеналом», где мы не так много моментов, как обычно, создали, но этот матч могли выиграть. Всё-таки немножко удача не улыбалась нам», — добавил Семак.

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее Властимил Петржела назвал красавцами футболистов «Зенита» после матча с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить