Петржела назвал красавцами футболистов «Зенита» после матча с ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.
Петржела назвал красавцами футболистов «Зенита» после матча с ЦСКА
  • globallookpress.com

«Я говорил перед игрой, что «Зенит» не проиграет, а он в итоге выиграл. Игроки «Зенита» — красавцы. Хорошая команда, которая будет играть всё лучше и лучше. После возобновления чемпионата были небольшие проблемы с «Ахматом», с «Ростовом», но сейчас всё хорошо, «Зенит» нашёл свою игру, всё в порядке», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее в «Зените» отреагировали на момент с сейвом Игоря Акинфеева в конце матча с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить