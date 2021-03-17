Петржела назвал красавцами футболистов «Зенита» после матча с ЦСКА

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Я говорил перед игрой, что «Зенит» не проиграет, а он в итоге выиграл. Игроки «Зенита» — красавцы. Хорошая команда, которая будет играть всё лучше и лучше. После возобновления чемпионата были небольшие проблемы с «Ахматом», с «Ростовом», но сейчас всё хорошо, «Зенит» нашёл свою игру, всё в порядке», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее в «Зените» отреагировали на момент с сейвом Игоря Акинфеева в конце матча с ЦСКА.