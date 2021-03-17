В «Зените» отреагировали на момент с сейвом Акинфеева в конце матча с ЦСКА

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на спорный эпизод в конце матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

На 82-й минуте голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поймал мяч на линии ворот после удара Дугласа Сантоса.

«Где VAR?» — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.

Кроме того, было опубликовано видео эпизода.

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее Дзюба заявил, что незабитый пенальти в матче с ЦСКА воспринял как вызов.