В «Зените» отреагировали на момент с сейвом Акинфеева в конце матча с ЦСКА

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Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на спорный эпизод в конце матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
В «Зените» отреагировали на момент с сейвом Акинфеева в конце матча с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

На 82-й минуте голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поймал мяч на линии ворот после удара Дугласа Сантоса. 

«Где VAR?» — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.

Кроме того, было опубликовано видео эпизода.

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее Дзюба заявил, что незабитый пенальти в матче с ЦСКА воспринял как вызов.

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