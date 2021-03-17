Дзюба заявил, что незабитый пенальти в матче с ЦСКА воспринял как вызов
- globallookpress.com
«Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил — значит, нужно мне взять паузу с пенальти», — цитирует игрока «Чемпионат».
По его словам, он подошёл к 11-метровой отметке, так как главный тренер Сергей Семак сказал, что пенальтистом является либо он, либо Сердар Азмун.
«В тот раз Азмун бил, сегодня я. Это часть футбола. Я рад, что смог отмазаться голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде», — добавил Дзюба.
Дзюба в минувшей игре отметился голом и результативной передачей.
«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.
Ранее Дзюба заявил, что «Зенит» по делу обыграл ЦСКА.