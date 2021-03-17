Дзюба: «Зенит» по делу обыграл ЦСКА

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба: «Зенит» по делу обыграл ЦСКА
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«Чемпионская победа? Рано говорить. Оторвались от ЦСКА, и это прекрасно. Мне кажется, мы по делу выиграли. Всё супер, но чуть-чуть шоуменства добавили я и Сутормин. Я с точки, Сутор пенальти заработал. Я думаю, заслуженная победа. По факту мы были сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Дзюба в минувшей игре отметился голом и результативной передачей.

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:2, набрал 48 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате. ЦСКА с 40 очками находится на третьей строчке.

Ранее тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что силы на остаток чемпионата у него точно есть.

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