Игрок ЦСКА Ахметов заявил о готовности биться за Гончаренко

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.
Игрок ЦСКА Ахметов заявил о готовности биться за Гончаренко
  • РИА Новости

«Такие разговоры не могут нравиться, стараемся не отвлекаться на них. За Виктора Гончаренко мы, конечно, готовы биться. Надеемся, что всё выправится. Есть только уважение и благодарность Виктору Михайловичу», — приводит слова Ахметова «Чемпионат».

Виктор Гончаренко является главным тренером московского ЦСКА с декабря 2016-го. Под руководством Гончаренко ЦСКА завоевал Суперкубок России, дважды стал серебряным призёром Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошёл до четвертьфинала Лиги Европы УЕФА сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что Гончаренко будет уволен из ЦСКА в ближайшее время.

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