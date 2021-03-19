Игрок ЦСКА Ахметов заявил о готовности биться за Гончаренко
- РИА Новости
«Такие разговоры не могут нравиться, стараемся не отвлекаться на них. За Виктора Гончаренко мы, конечно, готовы биться. Надеемся, что всё выправится. Есть только уважение и благодарность Виктору Михайловичу», — приводит слова Ахметова «Чемпионат».
Виктор Гончаренко является главным тренером московского ЦСКА с декабря 2016-го. Под руководством Гончаренко ЦСКА завоевал Суперкубок России, дважды стал серебряным призёром Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошёл до четвертьфинала Лиги Европы УЕФА сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что Гончаренко будет уволен из ЦСКА в ближайшее время.