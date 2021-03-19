Игрок ЦСКА Ахметов заявил о готовности биться за Гончаренко

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.

«Такие разговоры не могут нравиться, стараемся не отвлекаться на них. За Виктора Гончаренко мы, конечно, готовы биться. Надеемся, что всё выправится. Есть только уважение и благодарность Виктору Михайловичу», — приводит слова Ахметова «Чемпионат».

Виктор Гончаренко является главным тренером московского ЦСКА с декабря 2016-го. Под руководством Гончаренко ЦСКА завоевал Суперкубок России, дважды стал серебряным призёром Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошёл до четвертьфинала Лиги Европы УЕФА сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что Гончаренко будет уволен из ЦСКА в ближайшее время.