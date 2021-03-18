Источник: Гончаренко будет уволен из ЦСКА в ближайшее время

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко будет уволен после поражения от петербургского «Зенита» в 23-м туре Российской премьер-лиги (2:3).
Источник: Гончаренко будет уволен из ЦСКА в ближайшее время
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Советский спорт». По информации источника, руководство ЦСКА приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с белорусским специалистом. Имя нового наставника команды будет озвучено в ближайшее время. Однако если договориться с новым главным тренером не получится, сезон-2020/21 в качестве рулевого команды доработает Василий Березуцкий. Сообщается, что такой вариант развития событий не считается приоритетным и в ЦСКА рассчитывают получить нового главного тренера с опытом работы уже сейчас.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016-го. Под его руководством армейцы завоевали Суперкубок России, дважды стали серебряными призёрами Российской премьер-лиги и дошли до четвертьфинала Лиги Европы сезона-2017/18.

В текущем чемпионате России ЦСКА после 23 туров занимает третье место в таблице и отстаёт от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Ранее сообщалось, что Магнуссон верит в чемпионство ЦСКА.

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