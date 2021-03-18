Магнуссон верит в чемпионство ЦСКА

Короткая ссылка
Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Магнуссон верит в чемпионство ЦСКА
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Думаю, что встреча была 50 на 50, но удаление серьёзно сказалось. Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона РПЛ ещё семь игр, нужно побеждать», — приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

Также Магнуссон высказался о будущем главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«У ЦСКА блестящий тренер, он мне очень нравится. Гончаренко наш наставник, мы по-прежнему вместе как команда и как семья», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить