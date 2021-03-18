Магнуссон верит в чемпионство ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, что встреча была 50 на 50, но удаление серьёзно сказалось. Лишился ли ЦСКА шансов на чемпионство? Конечно, нет! До конца сезона РПЛ ещё семь игр, нужно побеждать», — приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

Также Магнуссон высказался о будущем главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«У ЦСКА блестящий тренер, он мне очень нравится. Гончаренко наш наставник, мы по-прежнему вместе как команда и как семья», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона.