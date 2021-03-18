СМИ: ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона

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Руководство московского ЦСКА намерено оставить Виктора Гончаренко на посту главного тренера до окончания срока действия его контракта.
СМИ: ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона
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Как сообщает Sport24, в случае выхода ЦСКА в Лигу чемпионов контракт с Гончаренко может быть продлён.

Контракт московского клуба с белорусским тренером истекает летом 2021 года.

Напомним, что в матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА потерпел поражение от петербургского «Зенита». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий сменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.

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