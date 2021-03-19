«Чемпионат»: Гончаренко является главным претендентом на пост тренера «Краснодара»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Краснодар» со следующего сезона Российской премьер-лиги.

Как сообщает «Чемпионат», если Гончаренко покинет ЦСКА, то станет главным претендентом на пост наставника «Краснодара», так как владелец южного клуба Сергей Галицкий очень высоко оценивает работу белорусского специалиста.

ЦСКА после 23 туров чемпионата России занимает четвёртое место, набрав 40 очков. «Краснодар», который возглавляет Мурад Мусаев, находится на девятой строчке (34).

Ранее сообщалось, что Ивица Олич сменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.