Последний шанс для Гончаренко или подготовка к приходу Березуцкого: что может стоять за тренерскими отставками в ЦСКА

В московском ЦСКА начало межсезонья ознаменовалось уходом сразу трёх специалистов. Накануне футбольный клуб объявил о прекращении сотрудничества с Евгением Варламовым, на протяжении 12 лет работавшим в академии, а до этого сообщил об уходе ассистентов главного тренера взрослой команды — Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. С чем могут быть связаны отставки — в материале RT.

Наравне со столичным «Спартаком» одним из главных ньюсмейкеров межсезонья в российском футболе можно смело назвать ЦСКА. Ещё в конце 2020-го красно-синие прекратили сотрудничество с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко, чем вызвали недоумение как у многих болельщиков, так и экспертов. А в 2021-м компанию специалистам составил уже бывший наставник академии — Евгений Варламов, в общей сложности проведший в клубе 17 лет.

При этом с уходом Варламова всё относительно понятно. Он работал в академии ЦСКА на протяжении 12 лет, в течение которых принял активное участие в становлении таких футболистов, как Фёдор Чалов, Тимур Жамалетдинов и Вячеслав Караваев, но решил сделать шаг вперёд. Об этом говорит хотя бы тот факт, что уже накануне стало известно о его назначении на должность ассистента главного тренера в ФК «Рига». Пусть чемпионат Латвии и нельзя назвать одним из ведущих в Европе, но переход с юношеского на взрослый уровень всё равно можно считать прогрессом. Примечательно, что в новом клубе он будет работать вместе с другими известными в прошлом футболистами — Александром Филимоновым и Максимом Калиниченко.

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В ситуации с двумя другими специалистами всё несколько сложнее. Если в случае с Варламовым можно допустить, что уход из ЦСКА был его инициативой, то Овчинников и Онопко вряд ли были настроены покидать клуб. Как минимум, такие выводы можно сделать на основании заявлений экс-капитана сборной России, назвавшего решение боссов армейцев неожиданным.

По словам Виктора, после матча 19-го тура с «Ростовым» он был уверен, что в январе вместе с командой начнёт подготовку ко второй части сезона. Но 28 декабря произошёл телефонный разговор с генеральным директором красно-синих Романа Бабаева. По его итогам стало ясно, что продление контракта не планируется.

Впоследствии многие поспешили предположить, что подобные реформы в тренерском штабе были в той или иной степени связаны с фигурой Виктора Гончаренко. Не секрет, что перед окончанием первой части сезона белорусский наставник находился в подвешенном состоянии и рисковал лишиться своей должности. В преддверии встречи 19-го тура РПЛ в пассиве ЦСКА значилась семиматчевая безвыигрышная серия, лишившая его не только первого места в турнирной таблице национального первенства, но и путёвки в плей-офф Лиги Европы.

Кризис был налицо, в связи с чем противостояние с «Ростовом» вполне могло стать для специалиста последним во главе команды. Во всяком случае, такого мнения придерживались многие издания, а некоторые говорили о будущей отставке Гончаренко как о свершившемся факте. Возможно, уверенная победа помогла белорусу не только сохранить место главного тренера, но и получить право изменить состав штаба. И неудивительно, что первыми на выход проследовали Овчинников и Онопко, с которыми у него могли быть не самые тёплые отношения.

В первую очередь, речь идёт об Овчинникове, за последний год успевшем дважды подменять Гончаренко. Впервые это произошло в матче с «Динамо» в рамках 24-го тура РПЛ сезона-2019/20. Тогда белорусский специалист поставил коллектив в тяжёлое положение и отбыл на родину после сокрушительного поражения от «Зенита» со счётом 0:4. Примечательно, что на пресс-конференции после матча ассистент главного тренера позволил себе несколько довольно неоднозначных комментариев. Так, он дважды выразил несогласие с наставником — как в плане тактики, так и формирования состава. В частности, он намекнул, что не был согласен с решением выпустить в основе Виктора Васина, а не Хёрдура Магнуссона.

«Была персональная ошибка на второй минуте, потом второй ранний гол. Быстрые голы сказываются, а мы не смогли перестроиться. «Зенит» эффективно использовал возникающие зоны. Допустили много ошибок в защите. На мой взгляд, оборону можно было выстроить иначе. Но сложилось так, как сложилось. Мы получили много пищи для размышлений… Это наше внутреннее решение, которое не хотелось бы комментировать. Выбор делает главный тренер. Наверное, Васин дал основания, чтобы его выпустили в стартовом составе», — заявлял Овчинников.

Второй раз он исполнял обязанность главного тренера в начале декабря. Гончаренко не имел права руководить подопечными с бровки из-за перебора жёлтых карточек, ввиду чего обязанность перешла Овчинникову. Как и в игре с «Динамо», ЦСКА не удалось добиться победы и пришлось довольствоваться всего одним очком. Тем не менее, положительные моменты можно было отметить и в этот раз. В частности, один из своих лучших матчей после переезда в Москву провёл Чидера Эджуке, отметившийся результативной передачей. Причём адресатом стал Илья Шкурин, для которого этот гол стал вторым в красно-синей футболке.

Примечательно, что спустя восемь минут после этого Эджуке уступил место на поле Фёдору Чалову. И как выяснилось позднее, данное решение принял не руководивший командой Овчинников, а Гончаренко. В связи с этим, ассистент вновь позволил себе неоднозначное выступление в прессе.

«Решение о заменах принимает главный тренер. Ну, замены произошли. На мой взгляд, Эджуке выглядел хорошо, обострял. Но, повторюсь, главный тренер производит замены… Чалов старался, но не всё получалось. Что-то ищем. Но пока как минимум игроки, которые выходили на замену, не особо усилили игру», — сказал Овчинников.

На основании этого можно сделать вывод, что специалисты не всегда соглашались друг с другом, а, возможно, и конфликтовали. И после того, как Гончаренко сохранил место в клубе, уход Овчинникова оставался лишь вопросом времени. Как считают в СМИ, белорус получил карт-бланш на формирование штаба и ожидаемо решил избавиться от несогласных.

На основании сказанного можно сделать вывод, что ближайшие полгода станут определяющими как для Гончаренко, так и для ЦСКА. Наставник находится в команде уже пятый сезон, но пока так ни разу и не привёл её к золоту. Да, в первые два года армейцы брали серебро, но потом дважды завершили первенство на четвёртой строчке. Но если раньше специалист мог ссылаться на слабый состав, фактически полное отсутствие денежных вливаний и дорогостоящих трансферов, то теперь подобного оправдания у него нет. По информации Transfermarkt, только этим летом армейцы потратили на новичков €30 млн, и, если верить слухам, активно работают на рынке и зимой.

Так, в прессе уже говорится об интересе к хавбеку «Фенербахче» и сборной Турции Озану Туфану, за которого ЦСКА якобы готов заплатить €10 млн. Также сообщается поиске опорного хавбека, а в числе возможных кандидатов называются Данило из «Ниццы», Любош Калвах из «Виктории Пльзень» и Адам Надь из «Бристоль Сити». При этом известный итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари сообщает, что армейцы уже согласовали контракт с бразильцем.

Ожидаемо, что с учётом подобных трат, от Гончаренко ждут серьёзного прогресса в сравнении с предыдущими сезонами. Безусловно, золото является пределом мечтаний, но и серебро наверняка можно будет назвать удовлетворительным результатом. По крайней мере, оно даст коллективу возможность побороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, что позволит вернут часть потраченных на трансферы средств в бюджет.

В противном случае, отставка Гончаренко, о которой говорится уже очень давно, не заставит себя ждать. Сам наставник неоднократно порывался покинуть занимаемую им должность, а после очередного провала на домашней арене руководство вряд ли будет уговаривать его остаться. Особенно в свете того, что в клубе уже есть кандидат на замену. Речь идёт о Василии Березуцком, который в августе был назначен ассистентом главного тренера.

В целом возможное назначение Березуцкого можно назвать если не логичным, то отвечающим веяниям времени. Многие европейские клубы охотно предоставляют шанс поработать своим бывшим игрокам и зачастую подобные решения оправдывают себя. Достаточно вспомнить примеры Хосепа Гвардиолы в «Барселоне» и Зинедина Зидана в «Реале». При этом были случаи, когда бывшие футболисты возглавляли коллектив, не имея опыта работы на данном поприще. В этом контексте можно упомянуть как Юргена Клоппа («Майнц»), так и Андреа Пирло («Ювентус»). В отличие от немца и итальянца, Василий уже успел попробовать себя в роли ассистента Леонида Слуцкого. Причём он помогал наставнику не в команде родного чемпионата, а в голландском «Витессе», вследствие чего получил отличный опыт.

При этом не стоит исключать, что Березуцкий займёт пост главного тренера вне зависимости от выступления ЦСКА во второй части сезона. Не исключено, что в клубе уже твёрдо решили сменить курс развития, но не стали делать это посередине сезона. Такого же мнения придерживается известный в прошлом футболист «Спартака» Евгений Ловчев.

«Решение очевидное — пришёл Василий Березуцкий, где-то там неподалеку в системе клуба работает брат Алексей. Думаю, и его подтянут в основную команду… Я не знаю, сколько ещё действует контракт у Гончаренко, но, думаю, летом он уйдёт. И главным станет Вася, под него зачищают поляну. А он уже сам наберёт помощников», — заявил Ловчев «Советскому спорту».

Однако не стоит исключать и вариант, при котором Гончаренко всё же покинет ЦСКА, но Березуцкий не возглавит команду летом. Неудачи в Лиге Европы продемонстрировали, что в корне неудач красно-синих лежит не класс исполнителей, а не самый современный футбол. Тот же «Вольфсберг» играл гораздо более интенсивно, превосходил соперника в движении и мгновенно накрывал того прессингом. Поэтому не будет сюрпризом, если Евгений Гинер решит обратиться к услугам иностранного специалиста.

Вопрос лишь в том, рискнёт ли босс армейцев в очередной раз пойти на риск, ведь в прошлом подобные эксперименты не приносили результата. За всю историю тренерский штаб ЦСКА возглавляли три специалиста из дальнего зарубежья, но ни один из них не добился больших успехов. Португалец Артур Жорже сменил Валерия Газзаева в ноябре 2003 года, но уже в июле был отправлен в отставку. А бразилец Зико и испанец Хуанде Рамос суммарно не проработали и года.