Экс-тренер ЦСКА назвал неожиданным уход Онопко и Овчинникова из клуба

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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал уход из столичного клуба Сергея Овчинникова и Виктора Онопко, которые работали помощниками главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.
Экс-тренер ЦСКА назвал неожиданным уход Онопко и Овчинникова из клуба
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Для меня уход Овчинникова и Онопко стал неожиданностью. Казалось, что такого не будет, но это случилось. Это мнение руководства. У работодателей всегда есть своё видение ситуации. Меня, например, убрали из команды из-за возраста. Это жизнь тренера. Нужно быть готовым ко всему», — сказал Чанов «Чемпионату».

Овчинников и Онопко покинули ЦСКА в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее ЦСКА предложил «Фенербахче» €10 млн за футболиста Туфана.

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