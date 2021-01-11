Экс-тренер ЦСКА назвал неожиданным уход Онопко и Овчинникова из клуба

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал уход из столичного клуба Сергея Овчинникова и Виктора Онопко, которые работали помощниками главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«Для меня уход Овчинникова и Онопко стал неожиданностью. Казалось, что такого не будет, но это случилось. Это мнение руководства. У работодателей всегда есть своё видение ситуации. Меня, например, убрали из команды из-за возраста. Это жизнь тренера. Нужно быть готовым ко всему», — сказал Чанов «Чемпионату».

Овчинников и Онопко покинули ЦСКА в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее ЦСКА предложил «Фенербахче» €10 млн за футболиста Туфана.