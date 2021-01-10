СМИ: ЦСКА предложил «Фенербахче» €10 млн за футболиста Туфана

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Московский ЦСКА предложил турецкому «Фенербахче» €10 млн за центрального полузащитника Озана Туфана.
СМИ: ЦСКА предложил «Фенербахче» €10 млн за футболиста Туфана
  • Reuters

Об этом сообщает турецкий портал Hurriyet. По информации источника, 25-летним футболистом интересуются также «Милан», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич Альбион». Но «Фенербахче» объявил всем клубам, что не продаст Туфана дешевле €15 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Озан забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач в 33 матчах, а в этом сезоне забил четыре мяча в 15 играх и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к футболисту «Фенербахче».

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