Онопко: разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА как таковых не было

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал слухи о разногласиях в тренерском штабе столичного клуба.

«Разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА как таковых не было. Были дискуссии, споры по поводу сборов, тренировок, перелётов, состава. Каждый высказывал своё мнение — это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты. Что касается лично меня, то я, наоборот, всегда и везде Гончаренко защищал», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Он отметил, что всегда придерживался правила, согласно которому ассистент главного тренера должен в первую очередь помогать. При этом, по его словам, окончательное решение всегда принимал Гончаренко.

«Будучи помощником, ты не можешь и не должен видеть себя главным. Хочешь быть главным — уходи в другую команду. Возможно, что-то произошло в те две недели, когда я проболел коронавирусом», — добавил Онопко.

Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. 29 декабря он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Бешикташ».