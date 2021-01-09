Онопко: разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА как таковых не было

Короткая ссылка
Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал слухи о разногласиях в тренерском штабе столичного клуба.
Онопко: разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА как таковых не было
  • РИА Новости

«Разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА как таковых не было. Были дискуссии, споры по поводу сборов, тренировок, перелётов, состава. Каждый высказывал своё мнение — это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты. Что касается лично меня, то я, наоборот, всегда и везде Гончаренко защищал», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Он отметил, что всегда придерживался правила, согласно которому ассистент главного тренера должен в первую очередь помогать. При этом, по его словам, окончательное решение всегда принимал Гончаренко.

«Будучи помощником, ты не можешь и не должен видеть себя главным. Хочешь быть главным — уходи в другую команду. Возможно, что-то произошло в те две недели, когда я проболел коронавирусом», — добавил Онопко.

Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. 29 декабря он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Бешикташ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить