СМИ: Футболист ЦСКА Гайч может перейти в «Бешикташ»

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе».

Об этом сообщает TV100 со ссылкой на аргентинское телевидение. По информации источника, футболист находился в шаге от перехода в «Боку Хуниорс». Аргентинский клуб хотел арендовать игрока у ЦСКА на один сезон, но сам футболист отказался от такой возможности.

30 июля 2020 года Гайч перешёл в ЦСКА из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» за €8,5 млн и 20% с перепродажи. Контракт с форвардом был заключён на пять лет.

Ранее агент подтвердил, что «Бока Хуниорс» интересуется Гайчем.