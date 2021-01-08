СМИ: Футболист ЦСКА Гайч может перейти в «Бешикташ»
- РИА Новости
Об этом сообщает TV100 со ссылкой на аргентинское телевидение. По информации источника, футболист находился в шаге от перехода в «Боку Хуниорс». Аргентинский клуб хотел арендовать игрока у ЦСКА на один сезон, но сам футболист отказался от такой возможности.
30 июля 2020 года Гайч перешёл в ЦСКА из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» за €8,5 млн и 20% с перепродажи. Контракт с форвардом был заключён на пять лет.
Ранее агент подтвердил, что «Бока Хуниорс» интересуется Гайчем.