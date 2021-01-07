Агент подтвердил, что «Бока Хуниорс» интересуется Гайчем

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Пабло Каро, агент нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о возможном переходе аргентинского форварда в «Бока Хуниорс» на правах аренды.
Агент подтвердил, что «Бока Хуниорс» интересуется Гайчем
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Бока Хуниорс» — один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА», — приводит слова Каро Metaratings.

Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». В активе 21-летнего форварда 1 гол и 1 голевая передача в 18 матчах за московский клуб.

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