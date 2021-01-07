В «Ахмате» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Короткая ссылка
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планах клуба на трансферное окно.
В «Ахмате» рассказали о планах на зимнее трансферное окно
  • © fc-akhmat.ru

«Работа на трансферном рынке у нас идёт не только сейчас, а круглый год. Слишком много моментов должно сойтись: цена, зарплата, желание игрока, возможности клуба. Мы стараемся, посмотрим, что получится. Усиления у нас требуют многие позиции, не буду их сейчас называть. Мы рассчитываем в зимнее окно подписать хотя бы одного-двух игроков», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Ранее появилась информация, что ЦСКА ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» об аренде Гайча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить