В «Ахмате» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планах клуба на трансферное окно.

«Работа на трансферном рынке у нас идёт не только сейчас, а круглый год. Слишком много моментов должно сойтись: цена, зарплата, желание игрока, возможности клуба. Мы стараемся, посмотрим, что получится. Усиления у нас требуют многие позиции, не буду их сейчас называть. Мы рассчитываем в зимнее окно подписать хотя бы одного-двух игроков», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Ранее появилась информация, что ЦСКА ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» об аренде Гайча.