Источник: ЦСКА ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» об аренде Гайча
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«Бока Хуниорс» действительно ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча. В договор планируется включить право выкупа, но данный пункт пока не согласован сторонами», — сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча за €8,5 млн и 20% с перепродажи. После перехода аргентинец провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один мяч.
Ранее агент Гайча заявил, что не знает об интересе от «Бока Хуниорс».