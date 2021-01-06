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Источник: ЦСКА ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» об аренде Гайча

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Московский ЦСКА ведёт переговоры с аргентинской командой «Бока Хуниорс» по нападающему Адольфо Гайчу, намереваясь отдать футболиста в аренду с правом последующего выкупа.
Источник: ЦСКА ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» об аренде Гайча
  • globallookpress.com

«Бока Хуниорс» действительно ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча. В договор планируется включить право выкупа, но данный пункт пока не согласован сторонами», — сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией. 

5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча за €8,5 млн и 20% с перепродажи. После перехода аргентинец провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один мяч.

Ранее агент Гайча заявил, что не знает об интересе от «Бока Хуниорс».

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