Агент Гайча заявил, что не знает об интересе от «Бока Хуниорс»

Футбольный агент Матиас Фавано, представляющий интересы аргентинского форварда ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента на родину.

«Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА. У нас пока нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому футболисту нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет», — сказал Фавано «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне Гайч провёл 18 матчей за московскую команду, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Аргентинская пресса утверждает, что «Бока Хуниорс» проявляет интерес к Гайчу.

Ранее представители Надя не подтвердили интерес ЦСКА к игроку.