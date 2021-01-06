Агент Гайча заявил, что не знает об интересе от «Бока Хуниорс»
- РИА Новости
«Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА. У нас пока нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому футболисту нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет», — сказал Фавано «Спорт-Экспрессу».
В текущем сезоне Гайч провёл 18 матчей за московскую команду, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Аргентинская пресса утверждает, что «Бока Хуниорс» проявляет интерес к Гайчу.
Ранее представители Надя не подтвердили интерес ЦСКА к игроку.