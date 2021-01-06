Агент Гайча заявил, что не знает об интересе от «Бока Хуниорс»

Короткая ссылка
Футбольный агент Матиас Фавано, представляющий интересы аргентинского форварда ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента на родину.
Агент Гайча заявил, что не знает об интересе от «Бока Хуниорс»
  • РИА Новости

«Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА. У нас пока нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому футболисту нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет», — сказал Фавано «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне Гайч провёл 18 матчей за московскую команду, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Аргентинская пресса утверждает, что «Бока Хуниорс» проявляет интерес к Гайчу.

Ранее представители Надя не подтвердили интерес ЦСКА к игроку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить