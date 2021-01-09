Продажа Азмуна в «Боруссию», отъезд Гайча в Аргентину и интерес к хавбеку «Фенербахче»: главные трансферные ожидания РПЛ

Лидеры Российской премьер-лиги готовятся к скорому открытию зимнего трансферного окна. По информации спортивных СМИ, «Зенит» согласился отпустить Сердара Азмуна в дортмундскую «Боруссию» за €20 млн, а сам включился в борьбу за форварда «Гремио» Пепе. «Спартак» вошёл в число претендентов на приобретение полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана, а также предложил «Ростову» обмен Александра Кокорина на Матиаса Нормана. Агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча сообщил об интересе со стороны «Бока Хуниорс», а сами армейцы сосредоточились на поиске опорного полузащитника.

29 января в РПЛ откроется зимнее трансферное окно, но уже сейчас появляется множество неподтверждённой информации о заключении возможных сделок с участием отечественных клубов. Согласно этим сведениям наиболее активны на рынке будут лидеры первенства в лице «Зенита», ЦСКА и «Спартака». Так, если верить источникам, петербуржцы готовы расстаться с одним из своих лидеров и уже присмотрели ему замену в Бразилии, а московские коллективы — сбыть нерентабельные активы и побороться за лучшего бомбардира турецкого гранда.

Продажа Азмуна и щедрая плата за Пепе

По информации итальянского портала Tuttomercatoweb (TMW), нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». О конкретных предложения со стороны немецкого клуба не сообщается, однако в издании отмечают, что российская команда оценивает «иранского Месси» в €20 млн.

Стоит напомнить, что о возможном переезде Азмуна в Европу говорилось ещё во времена его выступлений за «Ростов» и «Рубин», а летом ажиотаж вокруг его персоны заметно усилился. Сообщалось об интересе со стороны лондонского «Арсенала» и «Милана», а «Наполи» якобы и вовсе был готов выложить €25 млн за одного из лучших бомбардиров РПЛ. Однако всё так и осталось на уровне слухов, а иранец продолжил карьеру в «Зените».

В нынешнем первенстве Азмун уже успел забить 11 мячей, что позволило ему поделить первое место в споре бомбардиров с Артёмом Дзюбой. А на его статусе не сильно сказались даже неудовлетворительные результаты на международной арене. В Лиге чемпионов Сердар провёл четыре матча, но не отметился голами и передачами. Как считает бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, иранец действительно может входить в число возможных целей «Боруссии», а трансфер может обойтись и в более крупную сумму.

«Новость о том, что Азмуном интересуются разные клубы, меня абсолютно не удивляет. Сердар приносит достаточно много пользы «Зениту»... 20 млн евро? Думаю, эта сумма фигурирует из-за оценки Transfermarkt, которая, как мы понимаем, не всегда корректна. Она не учитывает множество аспектов. Когда игроком интересуются коллективы, которые могут платить больше, цена возрастает. Это всегда было по отношению к российскому рынку, то же самое — к европейскому. Думаю, что для начала переговоров эта сумма оптимальна, но это точно не окончательная стоимость Азмуна», — заявил Малафеев Metaratings, отметив, что сделку стоит осуществить либо зимой, либо летом 2021 года.

При этом уже известно, кто именно может компенсировать отсутствие Азмуна в линии нападения сине-бело-голубых. Сообщается, что действующий чемпион России включился в борьбу за форварда бразильского «Гремио» Пепе, записавшего на свой счёт восемь голов и четыре передачи в 23 матчах нынешнего сезона первенства Бразилии. На данный момент на него также претендуют «Порту» и «Севилья», а фаворитом считается португальский коллектив. И дело здесь не только в том, что «драконы» готовы заплатить €15 — 18 млн, а также перечислить 15% от будущей перепродажи футболиста.

Если верить UOL, сам футболист готов к переезду в Европу, но считает РПЛ наименее приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Поэтому «Зениту» придётся приложить значительные усилия, чтобы убедить как клуб, так и самого вингера. Правда, в первом случае особых проблем возникнуть не должно, ведь, как сообщается, петербуржцы готовы перебить щедрое предложение «Порту» и заплатить за Пепе €20 млн.

Страсти по Кокорину и покупка лучшего бомбардира «Фенербахче»

Конкурент «Зенита» в борьбе за золотые медали РПЛ также может лишиться одного из своих дорогостоящих нападающих. Ещё в конце прошлого года появлялась информация о возможном уходе Александра Кокорина из «Спартака», а в новом разговоры не утихли. И это несмотря на то, что футболист отправился вместе с командой на тренировочный сбор в ОАЭ.

Среди возможных претендентов на Кокорина назывались «Сочи», «Ростов», коллективы из Главной лиги футбола (MLS), а также ряд итальянских клубов. В частности, «РБ-Спорт» сообщал, что «Фиорентина» готова предложить за форварда около €5 млн, а «Матч ТВ» указывал на интерес со стороны «Ромы» и «Болоньи». Правда, переезд Александра на Апеннины казался маловероятным сразу по двум причинам — из-за высокой зарплаты спортсмена и статуса легионера в Серии А.

Что касается «Ростова», то по информации «Чемпионата», форвард мог стать частью сделки по приобретению Матиаса Норманна. Насколько известно, «Спартак» уже давно хотел заполучить норвежского хавбека и был готов произвести обмен с доплатой. Но впоследствии эти слухи также были развеяны. По сведениям «Матч ТВ», вето на данный трансфер наложил лично главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин. Наставник якобы опасается, что Кокорин и Мамаев могут навредить друг другу, если окажутся в одной команде.

Что касается усиления, то сообщается как о намерении вернуть из аренды в «Химках» Резиуана Мирзова, так и о желании купить одного из лидеров турецкого «Фенербахче». По сведениям FutbolArena, внимание «Спартака» привлёк 25-летний центральный хавбек Озан Туфан, который является не только одним из самых дорогостоящих представителей клуба по версии Transfermarkt, но и его лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне. На счету полузащитника четыре забитых мяча.

Интерес к Туфану из России уже подтвердили представители самого игрока из агентства FutureBall. При этом стало известно, что хавбека не прочь привлечь не только «Спартак», но и ЦСКА, опережающий его в таблице РПЛ на два балла.

Аренда Гайча и поиск опорника

Судя по всему, ЦСКА также рассматривает вариант с продажей или арендой футболиста, пока так и не сумевшего оправдать выданные ему авансы. В отличие от Кокорина, доставшегося «Спартаку» бесплатно, Адольфо Гайч перещёл в состав армейцев из «Сан-Лоренсо» за €8,5 млн, что сделало его седьмым самым дорогостоящим приобретением команды в истории (по информации Transfermarkt). Тем не менее адаптация аргентинца пока проходит не так удачно, как хотелось бы боссам красно-синих. В 18 матчах нападающий отметился одним голом и одной передачей, в целом, оставив не самое приятное впечатление о себе.

Поэтому неудивительно, что уже зимой появились разговоры о его возможном уходе из ЦСКА. Сначала издание La Cuerveria рассказало об интересе к Гайчу со стороны аргентинского «Бока Хуниорс», а затем TyC Sports сообщил о его возможном отъезде в турецкий «Бешикташ». В качестве одной из причин называется желание Адольфо выступить на летних Олимпийских играх в Токио. И если верить агенту спортсмена Пабло Каро, как минимум один из слухов можно считать правдивым.

«Бока Хуниорс» — один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА», — приводит слова Каро Metaratings.

Стоит отметить, что о полноценном трансфере нападающего речь пока не идёт. Летом армейцы заключили контракт с Гайчем на пять лет и вряд ли готовы с ходу отказываться от молодого аргентинца. На данный момент рассматривается исключительно вариант с арендой, но при этом отмечается, что в соглашение может быть включён пункт о возможности выкупа.

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Помимо Гайча, покинуть ЦСКА может и ещё один атакующий футболист. В начале года исландское издание DV опубликовало интервью с Арнором Сигурдссоном, в котором тот намекнул на возможный уход из команды. Футболист выразил недовольство недостатком игрового времени и сказал, что в будущем намерен оценить свои позиции в коллективе.

Самих же армейцев пока гораздо больше заботит вопрос приобретения опорного полузащитника. После ухода Понтуса Вернблума красно-синие так и не смогли найти ему достойной замены и, судя по всему, постараются исправить ситуацию уже зимой. Как сообщает израильский портал Walla!, в сферу интересов ЦСКА входят сразу несколько футболистов данного амплуа, а наиболее приоритетным считается приглашение 24-летнего капитана «Маккаби Хайфа» Неты Лави. Хавбек дебютировал во взрослом футболе в 2015 и с тех пор провёл 105 матчей в чемпионате страны, а также четырежды защищал цвета сборной.

Отмечается, что переговоры с «Маккаби» пока идут не лучшим образом, а израильский клуб не намерен отпускать Лави в аренду. В связи с этим, красно-синие рассматривают и других кандидатов, среди которых значатся венгр Адам Надь из «Бристоль Сити» и чех Лукаш Калвах из «Виктории Пльзень». Однако в английском коллективе поспешили опровергнуть сведения о переговорах с армейцами.

«Мы не можем подтвердить, что ЦСКА интересуется Адамом. Пока это неправда», — ответили «Спорт-Экспрессу».