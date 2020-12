Кавер Слуцкого на песню Мэрайи Кэри, Влашич в роли Ипполита и шутка «Динамо»: как клубы РПЛ поздравляют с Новым годом

Леонид Слуцкий спел на английском языке песню Мэрайи Кэри, ЦСКА снял ремейки классических советских комедий, а «Зенит» нарядил Андрея Аршавина в детский костюм. «Динамо» выпустило песню с подтекстом, в «Арсенале» посвятили мультфильм врачам, а в «Спартаке» футболисты ограничились новогодними пожеланиями. О поздравлениях клубов Российской премьер-лиги — в материале RT.

Слуцкий спел песню Кэри

Самым нашумевшим новогодним поздравлением в Российской премьер-лиге (РПЛ) стал ролик казанского «Рубина» с участием главного тренера Леонида Слуцкого и футболистов команды.

Первым в клипе появляется полузащитник Солтмурад Бакаев. Лёжа на ковре — в стиле главного героя фильма «Большой Лебовски» — полузащитник включает плеер и надевает наушники, из которых доносится песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You («Всё, что мне нужно на Рождество, — это ты») в исполнении Слуцкого.

Не самую заметную, но интересную роль по сюжету играет нападающий Иван Игнатьев, танцующий в костюме новогодней ёлки. Некоторые интернет-пользователи отметили у футболиста хорошее чувство юмора.

«Подписчики: «Зачем вы Игнатьева включаете в голосование за лучший трансфер года. Перестаньте стебать парня». «Рубин»: выпускает видео, где Игнатьев — дерево», — написал пользователь под ником «Рубин Гудс».

Полузащитник Хвича Кварацхелия появляется в футболках клубов, которые им интересовались (в том числе «Краснодара» и «Боруссии» из Дортмунда), а затем переодевается в форму «Рубина» и кладёт руку на эмблему.

Уже бывший игрок «Рубина» Дмитрий Тарасов сам выступил с поздравлением на фоне Кремля. Правда, обратился он не ко всем россиянам, а только к болельщикам. Также полузащитник показал движение из клипа своей бывшей супруги Ольги Бузовой «Мало половин».

Ещё один хавбек, Денис Макаров, обыграл в клипе заочную перепалку с защитником «Спартака» Георгием Джикией, случившуюся в сентябре. Тогда после игры с «Зенитом» футболист казанского клуба заявил, что именно «Рубин», а не «Спартак» может побороться за первое место в чемпионате России. Позже Джикия посоветовал оппоненту посмотреть на табло. В новогоднем ролике Макаров аккуратно складывает шоколадные медали в праздничную коробку и пишет данные адресата — Г. Джикия, ФК «Спартак».

Клип «Рубина» вызвал бурную реакцию в России и за рубежом. Так, английский «Халл Сити», который Слуцкий тренировал в 2017 году, разместил ролик в Twitter, подписав «О, Леонид Слуцкий».

На видео отреагировал и бывший игрок сборной Англии Гари Линекер. «Блестяще», — написал он, добавив два смеющихся эмодзи.

«Я думаю, в моём идеальном мире Леонид Слуцкий, Славен Билич и Петер Чех соберутся вместе, чтобы организовать славянскую рок-группу и исполнить каверы на Black Sabbath вместе с Rawbau», — высказался юзер Aaryaman Banerji.

ЦСКА обыграл советские комедии

Столичные армейцы выпустили целый предновогодний сериал под названием «Ирония игры, или с Новым годом!». Ролики не связаны между собой по смыслу, в каждом из них — новые главные герои.

Так, в первом выпуске «Операция «Такси» основные роли — водителя и пассажира — сыграли полузащитник Виктор Васин и нападающий Фёдор Чалов. Подъехав к стадиону, Чалов обращается к партнёру: «Спасибо, что привёз… Ой, подвёз, подвёз, Вить». Васин ему отвечает: «Да забей, Федь».

Далее из машины выходят Наир Тикнизян, Вадим Карпов, Арнор Сигурдссон, Адольфо Гайч, Владислав Тороп и Бруно Фукс. Их встречают генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, редактор клубного канала Катерина Кирильчева и директор школы ЦСКА Олег Корнаухов.

Главным героем зарисовки «Один дома» стал защитник Хёрдур Магнуссон. Случайно команда уезжает без него на тренировочный сбор, и футболист остаётся один на ВЭБ Арене. Пользуясь моментом, исландец включает на экране стадиона игру FIFA и забивает мяч в ворота соперника. А затем ещё один — но уже в реальной жизни и в свои ворота.

«О, Игорь, мне так жаль. Это же наши ворота», — говорит Магнуссон иронично.

В третьем выпуске — «Джентльмены удачи, или нефутбольная комедия» — сыграли сразу пять игроков: Дзагоев, Ахметов, Марио Фернандес, Фукс и Гайч. В начале видео Алан совершает пробежку по стадиону, а Ильзат говорит: «Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи! Снег башка упадёт, опять три года играть не будешь». «Э, кто бы говорил», — отвечает ему одноклубник.

Позже на поле появляются Фернандес, Фукс и Гайч. Под считалку «Раз, два, три, четыре» россияне проводят для иностранцев зарядку.

Следующий ролик был снят по мотивам одного из главных советских новогодних фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Полузащитник Никола Влашич в роли Ипполита принимает душ в меховой шапке и куртке. К футболисту подходит Наденька (Катерина Кирильчева) и просит прекратить мыться, угрожая больше не снимать с ним ролики. «Не обижайся! Я же говорил тебе, что я не актёр», — говорит ей Влашич и продолжает тереть спину мочалкой.

Многие подписчики YouTube-канала не оценили видео. «Почему-то делают они, а стыдно мне, я [не знаю], что с этим поделать», «Кирильчева, юмор-то в чём? Шапку только хорошую испортили», «М-дааа. Шляпа какая-то. Там «Рубин» вот реально крутое видео сделал» — так писали они.

Пятая часть сериала стала продолжением второй — с Магнуссоном в главной роли. В ролике исландец взрывает петарды в кастрюле и забирает подарочные пакеты, оставленные под дверью. Затем он оказывается на стадионе и, поднимая руки в верх, кричит: «Центральный защитник, исландец Ордена О'Дина, красно-синий Хёрдур Магнуссон».

Сулейманов планирует жениться в 2021-м

«Краснодар» остановился на формате, при котором игроки в праздничных зеленых колпаках отвечают на разные вопросы, спрятанные в конверте. Так, Магомед-Шапи Сулейманов признался, что в наступающем году хочет выиграть какой-нибудь турнир с «Краснодаром», а заодно — жениться.

Евгений Марков заметил, что в новогоднюю ночь мечтает собраться всей семьёй за одним столом. А опытный Евгений Городов заявил, что планирует вместе с супругой пройтись по магазинам и купить детям такие подарки, которые можно было бы потом собирать всей семьёй: например, конструктор Lego или карточные игры.

Все знают, что как встретишь Новый год, так его и проведешь 🎄



А мы добавим - какие цели поставишь перед собой, такие и реализуешь 💪 Планируйте #ГодБыка заранее 🖤💚 pic.twitter.com/ErQ1uoOIPf — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 27, 2020

«Зенит» нарядил Аршавина в костюм мальчика

Чемпион страны и обладатель Кубка и Суперкубка «Зенит» в своём ролике поблагодарил болельщиков за то, что они всегда были рядом.

«Уходящий год получился непростым для всех нас», — видео начинается словами главного тренера Сергея Семака, держащего в руках ёлку. Александр Кержаков и Александр Ерохин напоминают, что в 2020-м хватало радостных моментов и команда завоевала три трофея.

В съёмке приняли участие и легенды клуба. Так Константин Зырянов чистит мандарины, а Владислав Радимов «рубит» ножом ингредиенты для новогоднего салата.

«Оставайтесь сильными и с честью проходите через испытания», — напутствует легенда клуба Андрей Аршавин, переодетый в костюм, очень похожий на тот, в котором он посетил детский утренник в шестилетнем возрасте.

Джикия поддержал Бакаева

Спартаковцы снялись на фоне наряженной елки, красивых коробок с подарками и в стильных белых свитерах клубных цветов. Пресс-служба клуба решила особо не оригинальничать. Игроки просто поздравили друг друга с праздниками. Например, Наиль Умяров обратился к вратарю Александру Максименко.

«Я желаю тебе всего самого наилучшего! Побольше крутых сейвов, а мы постараемся сделать так, чтобы у тебя было поменьше работы», — сказал полузащитник. Ответ не заставил себя долго ждать: «Наиль, желаю тебе поменьше терять мяч в центре поля. Но если ты его потеряешь, то сзади есть, кому подстраховать».

Георгий Джикия адресовал своё послание Зелимхану Бакаеву.

«Дорогой Зелимхан! От всей души хочу пожелать тебе в новом году побольше голов, побольше ассистов, чтобы ты меньше нервничал. Всего тебе самого хорошего! Если что, я всегда рядом».

В свою очередь, защитник Айртон пожелал коллеге по амплуа Андрею Ещенко как можно дольше оставаться в команде и продолжать ему помогать.

«Динамо» поддело «Спартак»

«Динамо» выпустило новогодний ролик с подтекстом. Так, запасной вратарь Игорь Лещук во втором куплете произносит фразу «Не устанем мы повторять…», которую затем подхватывает основной страж ворот команды Антон Шунин: «…что к победам мы будем идти!». И хотя в новогодней песне рифма соблюдена, болельщики уловили посыл, так как в оригинале кричалка бело-голубых заканчивается оскорбительной строчкой в рифму по отношению к спартаковцам. По задумке авторов сценария, это должно читаться между строк: в момент речи Лещука на заднем плане «Динамо» как раз забивает мяч красно-белым.

К собственным неудачам в «Динамо» отнеслись с иронией. Видео начинается следующими словами: «Это был непострой год. Пандемия, Тбилиси, Ростов» — здесь очевиден намёк на вылет команды от грузинского «Локо» в квалификации Лиги Европы и разгромное поражение от ростовчан в ноябре 2020 года.

«Арсенал» спас Деда Мороза

Не остались в стороне от тренда и в тульском «Арсенале». В клубе выпустили серию анимационных сюжетов: о пользе чистых подкатов в лесу, важности правильной игры головой, и идеальном футбольном украшении для ёлок.

Ещё один ролик посвящён Деду Морозу, который пожаловался на плохое самочувствие и упал в обморок, угодив в объятия игроков. Те позвали клубных врачей: с помощью спортивной заморозки пожилого волшебника удалось «откачать».

«В уходящем году главными людьми страны были врачи, невзирая на усталость, они сутками боролись за наше здоровье. В канун этого светлого праздника мы желаем всем врачам, как можно больше проводить времени дома с родными, и не болеть», — говорится в аннотации к видео.