Представители игрока «Фенербахче» Туфана прокомментировали интерес к футболисту от клубов РПЛ

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Агентство FutureBall, представляющее интересы полузащитника стамбульского «Фенербахче» Озана Туфана, прокомментировало слухи о возможном переходе футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Представители игрока «Фенербахче» Туфана прокомментировали интерес к футболисту от клубов РПЛ
  • Reuters

«Некоторые агенты из России звонили нам, чтобы просто поинтересоваться. Но пока мы не заметили никаких официальных шагов в сторону трансфера», — цитирует «Спорт-Экспресс» представителей агентства.

В текущем сезоне Туфан принял участие в 16 матчах за «Фенербахче», забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к футболисту «Фенербахче».

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