Представители игрока «Фенербахче» Туфана прокомментировали интерес к футболисту от клубов РПЛ
- Reuters
«Некоторые агенты из России звонили нам, чтобы просто поинтересоваться. Но пока мы не заметили никаких официальных шагов в сторону трансфера», — цитирует «Спорт-Экспресс» представителей агентства.
В текущем сезоне Туфан принял участие в 16 матчах за «Фенербахче», забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к футболисту «Фенербахче».