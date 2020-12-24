Смена рулевых: как Мещерякова и Кикнадзе уволили из «Локомотива»

Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков освободили свои посты в ФК «Локомотив». Новым председателем совета директоров клуба стал заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник, который входит и в руководство ЦСКА. А назначение на должность генерального директора получил Владимир Леонченко. Бывший футболист завоевал бронзовую медаль чемпионата России в составе железнодорожников, но большую часть карьеры провёл в «Торпедо».

Новость о том, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков покидают свои посты, появилась на официальном сайте клуба вечером в среду, 23 декабря.

Сообщается, что данное решение было принято на общем собрании акционеров АО ФК «Локомотив». Там же был избран новый состав совета директоров. В него вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Владимир Пястолов, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Возглавил же коллегиальный орган заместитель генерального директора РЖД Плутник, который поблагодарил за работу Мещерякова и Кикнадзе.

«Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов. Он покинул совет в связи с переходом на новую работу. Кроме того, хочу сказать слова благодарности Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения академии в Перове», — цитирует Плутника официальный сайт ФК «Локомотив».

При этом новым генеральным директором клуба стал бронзовый призёр чемпионата России — 1994 в составе «Локомотива» Владимир Леонченко.

Член совета директоров ЦСКА и бывший футболист «Торпедо»

Информация о том, что Кикнадзе с большой долей вероятности покинет столичный коллектив, появилась в СМИ за несколько часов до официального объявления. Так, по данным издания «Спорт-Экспресс», функционер объявил о скором уходе из клуба и попрощался с сотрудниками в ходе совещания, которое проходило в онлайн-режиме.

А во вторник сообщалось, что уйти из «Локомотива» в связи с переходом на государственную службу может и Мещеряков. Назначение на его место Плутника в какой-то мере стало неожиданностью, ведь в апреле он вошёл в совет директоров другого московского клуба — ЦСКА.

Как сообщается на официальном сайте РЖД, менеджер занимается «вопросами корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом».

Ранее никакого отношения к спорту Плутник не имел. Карьеру он начинал в администрации президента РФ — в департаменте сопровождения приоритетных национальных проектов Экспертного управления. Позже был назначен на должность статс-секретаря — заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С 2015-го по 2020-й занимал пост генерального директора АО «ДОМ.РФ».

Что касается Леонченко, то он в прошлом построил достаточно успешную футбольную карьеру.

В высшем дивизионе чемпионата России Владимир провёл 282 игры. Цвета железнодорожников Леонченко защищал на протяжении года (с 1994-й по 1995-й) и успел поработать под руководством Юрия Сёмина. Но большую часть карьеры, шесть лет, полузащитник отдал непримиримому сопернику железнодорожников «Торпедо».

После окончания карьеры долгое время трудился в профсоюзе российских футболистов и тренеров, где занимал должности члена, председателя совета и исполнительного директора.

В качестве другого возможного сменщика Кикнадзе называлась фамилия директора выступающего в ФНЛ ФК «Чертаново» Николая Ларина. Он занимает руководящую должность в московском коллективе с 2008-го. За это время клуб добился немалого прогресса: обрёл профессиональный статус и воспитал целый ряд футболистов для клубов РПЛ (Антон Зиньковский, Наиль Умяров, Александр Зуев, Максим Глушенков и другие).

Мало того, по информации известного спортивного журналиста Алексея Андронова, свой пост может оставить и главный тренер Марко Николич, который возглавил «Локомотив» в мае. Причём, по сведениям Андронова, его место готов занять бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, который во вторник был уволен из греческого АЕК.

«Объявили. Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в «Локо» активно лоббирует близкий к нему агент Тимур Гурцкая. Шансы весьма велики», — написал Андронов в своём Telegram-канале.

Также сообщается, что размер неустойки серба составляет порядка €700 тыс. («зарплата за 12 месяцев»), которые клубу придётся выплатить тренеру в случае досрочного расторжения контракта.

«На месте руководителей РЖД я предложил бы Сёмину вернуться»

Кикнадзе вошёл в состав директоров «Локомотива» в 2013-м, а в конце декабря 2018-го стал генеральным директором, сменив Илью Геркуса. На этом посту функционер запомнился в основном конфликтами с Юрием Сёминым и фанатами, которые не простили ему отказа продлить соглашение с опытным тренером. К слову, сам 73-летний специалист не оставил новость о возможном уходе бывшего начальника без комментария.

«Я ничем не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Позовут — пойду, не позовут — не пойду. Вот и всё», — цитирует Сёмина «Спорт день за днём».

В свою очередь, экс-президент «Локомотива» Николай Наумов призвал вернуть в команду легендарного тренера.

«На месте руководителей РЖД я предложил бы Сёмину вернуться. На первом этапе он возглавил бы «Локо» и постепенно подбирал бы в тренерский штаб всех команд воспитанников», — приводит слова Наумова «Еврофутбол».

Наконец, бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус признался, что на данный момент не видит в работе клуба «чёткой стратегии».

«Слышу только разговоры, но не замечаю дел. Это будет тяжёлый сезон для «Локо», — цитирует Штоффельсхауса Sport24.

Также немец признался, что назначение главным тренером железнодорожников Николича в мае его удивило.

«Я не знаю его лично и не могу много сказать о его тренерских качествах. Но признаюсь: я был немного удивлен, когда Николича объявили новым тренером «Локо». Думаю, для большого клуба важно иметь тренера с большим опытом работы, будь то в России или в топ-5 лиг Европы. К тому же не забывайте: всегда трудно приходить на место клубной легенды», — добавил Штоффельсхаус.