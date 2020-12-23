СМИ: Кикнадзе доработает на посту гендиректора «Локомотива» до конца года

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе доработает в своей должности до конца 2020 года.

Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» объявит об уходе Кикнадзе ближе к 31 декабря. При этом он уже попрощался с сотрудниками клуба.

С 2013 года Кикнадзе входил в состав совета директоров «Локомотива», а с декабря 2018-го работал гендиректором.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что Кикнадзе на плановом совещании клуба объявил о своём уходе.