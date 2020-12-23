СМИ: Кикнадзе попрощался с «Локомотивом»

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе на плановом совещании клуба объявил о своём уходе.
СМИ: Кикнадзе попрощался с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает «Спорт-Экспресс», совещание проходило в онлайн-режиме. В конце гендиректор попрощался с клубом. Отмечается, что определённость со сменщиком Кикнадзе на посту должна наступить в начале следующей недели.

С 2013 года Кикнадзе входил в состав совета директоров «Локомотива», а с декабря 2018 года работал гендиректором.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора РЖД претендует на пост главы совета директоров «Локомотива», который занимает Анатолий Мещеряков.

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