«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова из клуба

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков официально покинули клуб.

Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

Отмечается, что на собрании акционеров АО ФК «Локомотив» был избран новый состав совета директоров клуба, в который вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик, а его председателем стал Плутник, являющийся заместителем генерального директора РЖД.

Кроме того, был назван новый генеральный директор клуба.

«Им стал бронзовый призёр в составе «Локомотива» 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров», — говорится в заявлении «Локомотива».

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее Юрий Сёмин отреагировал на информацию об отставке гендиректора «Локомотива» Кикнадзе.