«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова из клуба
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте железнодорожников.
Отмечается, что на собрании акционеров АО ФК «Локомотив» был избран новый состав совета директоров клуба, в который вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик, а его председателем стал Плутник, являющийся заместителем генерального директора РЖД.
Кроме того, был назван новый генеральный директор клуба.
«Им стал бронзовый призёр в составе «Локомотива» 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров», — говорится в заявлении «Локомотива».
После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.
Ранее Юрий Сёмин отреагировал на информацию об отставке гендиректора «Локомотива» Кикнадзе.