Сёмин отреагировал на слухи об отставке гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об уходе из клуба генерального директора Василия Кикнадзе.

«Я ничему не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Позовут — пойду, не позовут — не пойду», — цитирует Сёмина «Спорт день за днём».

С 2013 года Кикнадзе входил в состав совета директоров «Локомотива», а с декабря 2018-го работал гендиректором.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее СМИ назвали главного претендента на место Кикнадзе в «Локомотиве».