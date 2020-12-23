Сёмин отреагировал на слухи об отставке гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
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«Я ничему не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Позовут — пойду, не позовут — не пойду», — цитирует Сёмина «Спорт день за днём».
С 2013 года Кикнадзе входил в состав совета директоров «Локомотива», а с декабря 2018-го работал гендиректором.
После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.
Ранее СМИ назвали главного претендента на место Кикнадзе в «Локомотиве».