Сёмин отреагировал на слухи об отставке гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об уходе из клуба генерального директора Василия Кикнадзе.
Сёмин отреагировал на слухи об отставке гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я ничему не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Позовут — пойду, не позовут — не пойду», — цитирует Сёмина «Спорт день за днём».

С 2013 года Кикнадзе входил в состав совета директоров «Локомотива», а с декабря 2018-го работал гендиректором.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее СМИ назвали главного претендента на место Кикнадзе в «Локомотиве».

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