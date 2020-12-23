СМИ назвали главного претендента на место Кикнадзе в «Локомотиве»
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», главным претендентом на должность, которую на данный момент занимает Василий Кикнадзе, является Владимир Леонченко. Его кандидатура рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».
До этого он возглавлял профсоюз футболистов, а теперь является советником губернатора Воронежской области.
С 2013 года Кикнадзе входил в состав совета директоров «Локомотива», а с декабря 2018-го работал гендиректором.
После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.
Ранее сообщалось, что Кикнадзе доработает на посту гендиректора «Локомотива» до конца года.