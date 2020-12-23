СМИ назвали главного претендента на место Кикнадзе в «Локомотиве»

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Стал известен главный кандидат на пост генерального директора московского футбольного клуба «Локомотив».
СМИ назвали главного претендента на место Кикнадзе в «Локомотиве»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главным претендентом на должность, которую на данный момент занимает Василий Кикнадзе, является Владимир Леонченко. Его кандидатура рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».

До этого он возглавлял профсоюз футболистов, а теперь является советником губернатора Воронежской области. 

С 2013 года Кикнадзе входил в состав совета директоров «Локомотива», а с декабря 2018-го работал гендиректором.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что Кикнадзе доработает на посту гендиректора «Локомотива» до конца года.

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