Хет-трик Чалова, заявление Тедеско и поражения «Динамо» и «Локомотива» в Сочи и Химках: главные события 19-го тура РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. ЦСКА прервал безвыигрышную серию в национальном первенстве благодаря хет-трику Фёдора Чалова во встрече с «Ростовом». «Локомотив» пропустил два мяча в концовке матча с «Химками» и потерпел сенсационное поражение. А «Динамо» не сумело набрать очков в Сочи. RT рассказывает о главных событиях 19-го тура РПЛ.

Восемь матчей «Арсенала» без побед

Новичок РПЛ «Ротор» одержал вторую победу подряд в РПЛ с минимальным счётом и покинул последнее место. В прошлом туре волгоградцы обыграли «Уфу», а в этом — «Арсенал». Судьбу встречи решил пенальти, назначенный Игорем Паниным на 80-й минуте за фол Николая Рассказова на Седрике Гогуа. Одиннадцатиметровый реализовал Фламарион, хотя Егор Шамов угадал направление полёта мяча и едва не спас гостей.

Если «Ротор» улучшил своё положение в турнирной таблице, то «Арсенал» опускается всё ниже. Туляки не знают побед в РПЛ на протяжении восьми матчей. Мало того подопечные Дмитрия Парфёнова в последних пяти встречах чемпионата не забили ни одного мяча.

Пощёчина «Динамо» от бывших футболистов команды

В свою очередь «Сочи» закончил год серией из трёх побед подряд в национальном первенстве. В среду южане дома обыграли «Динамо» — 2:0. Бело-голубые, напротив, потерпели второе поражение кряду, а в последних пяти матчах набрали лишь четыре очка.

В первом тайме лучше смотрелись именно гости, которые не реализовали несколько опасных моментов. На шестой минуте Вячеслав Грулёв вовсе открыл счёт, но судья отменил гол из-за положения вне игры.

«Сочи» перевернуть ход матча помог выход на замену Антона Заболотного сразу после перерыва. Спустя всего семь минут нападающий сборной России вывел хозяев вперёд. Вслед за этим форвард вынудил ценой второй жёлтой карточки сфолить на себе Романа Евгеньева. Для защитника «Динамо» данное удаление стало вторым в текущем сезоне РПЛ.

В большинстве подопечные Владимира Федотова добили соперника. Причём ворота команды удалось поразить бывшему футболисту бело-голубых Артуру Юсупову. А результативными передачами отметились Кристиан Нобоа и Жоаозиньо, которые тоже имеют опыт игры за «Динамо».

Шестой гол Дзюбы «Спартаку»

В центральном матче тура «Зенит» в рамках дерби двух столиц уверенно переиграл «Спартак» — 3:1. Петербуржцы владели мячом 59% игрового времени, нанесли 25 ударов (пять — у соперника), девять из которых — в створ (два — у соперника) и заслуженно набрали три очка.

Мало того «Зениту» удалось забить быстрый мяч. Уже на восьмой минуте ворота Александра Максименко поразил Сердар Азмун. Для иранца данный гол стал 11-м в текущем сезоне РПЛ и пятым — в последних трёх матчах чемпионата. Однако «Спартак» неожиданно отыгрался в середине первого тайма благодаря курьёзному автоголу Деяна Ловрена.

Ничейный счёт красно-белые удерживали вплоть до 73-й минуты, но давление хозяев в конце концов принесло свои плоды. После розыгрыша углового Ярослав Ракицкий оказался первым на подборе и с линии штрафной отправил снаряд в ближний угол. Украинцу удалось отметиться юбилейным пятым голом в составе «Зенита».

Точку же в дерби в добавленное арбитром время поставил Артём Дзюба. Нападающий сборной России не только забил 11-й мяч в нынешнем розыгрыше национального первенства и догнал Азмуна в гонке бомбардиров турнира, но и в очередной раз поразил ворота бывшей команды. В 13 матчах со «Спартаком» во всех турнирах Дзюба нанёс шесть результативных ударов.

А красно-белые продлили сразу две неудачные серии в противостоянии с «Зенитом». Во-первых, они не смогли обыграть петербуржцев в седьмом матче подряд. Во-вторых, не одерживают побед в Санкт-Петербурге с мая 2012-го.

Месть Черевченко «Локомотиву»

Достаточно принципиальным получился и матч между «Химками» и «Локомотивом». Главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко не только провёл в стане железнодорожников шесть лет в качестве футболиста, но и возглавлял их с 2015-го по 2016-й и даже выиграл Кубок России. После ухода из клуба тренер не упускал возможности огорчить бывший коллектив, в частности разгромил его вместе с «Арсеналом» в Туле в 2019-м — 4:0.

Вот и на этот раз «Химки» имели неплохие шансы на успех. Хозяева хотя и располагались ниже маститого соперника в турнирной таблице, в последнее время набрали хороший ход. В то же время подопечные Марко Николича год доигрывали из последних сил, а в предыдущем туре вовсе пропустили пять мячей от «Краснодара».

Однако первый тайм встречи в Подмосковье получился для красно-зелёных удачным, несмотря на кадровые потери. Уже на 15-й минуте Гжегож Крыховяк после передачи Виталия Лисаковича открыл счёт. Не смутил гостей даже быстрый ответный гол хозяев. Причём ворота Антона Коченкова с пенальти поразил воспитанник железнодорожников Аршак Корян. Незадолго до перерыва Мурило вновь вывел «Локо» вперёд.

Однако во второй половине встречи силы у москвичей закончились, и в концовке они позволили оппоненту перевернуть ход встречи. Полностью сработала и замена Владимира Дядюна на Павла Долгова. Нападающий сначала выполнил результативную передачу на Илью Кухарчука, который отметился голом в четвёртом матче РПЛ кряду, а на 93-й минуте отличился самостоятельно.

Таким образом «Химки» в последних шести играх чемпионата России одержали пять побед при одной ничьей и закончили год на 11-м месте. «Локомотив» же потерпел два поражения кряду и опустился на восьмую строчку.

Девятый гол Берга в текущем сезоне РПЛ

А вот «Краснодар» после победы над «Локомотивом» обыграл дома с минимальным счётом «Уфу» и продлил победную серию в национальном первенстве до трёх матчей. Успех позволил команде обойти железнодорожников в турнирной таблице и до пяти очков сократить отставание от третьего места.

Судьбу противостояния решил гол Маркуса Берга в середине первого тайма. Швед забил девятый мяч в текущем розыгрыше РПЛ и третий — в последних двух турах. Причём по итогам прошлого сезона на его счету также значилось девять голов.

В дальнейшем «Краснодар» владел преимуществом и неоднократно мог увеличить преимущество в счёте. Южане нанесли 15 ударов по воротам соперника, шесть из которых пришлись в створ. Однако опытный голкипер «Уфы» Александр Беленов совершил пять сейвов и уберёг команду от более крупного поражения.

Окончание неудачной серии ЦСКА

На мажорной ноте завершил год и ЦСКА, который на выезде уверенно обыграл «Ростов» — 3:1. Хотя в преддверии матча ничто не предвещало гостям успеха, ведь в последних четырёх турах РПЛ они не одержали ни одной победы и набрали только три очка. А с учётом Лиги Европы беспроигрышная серия составляла семь встреч.

Неудивительно, что после ничьи с «Уралом» об отставке Виктора Гончаренко говорили практически как о свершившемся факте. Однако армейцы в сложный момент сыграли за тренера, а на первый план вышел тот, от кого этого ждали меньше всего — Фёдор Чалов. В текущем сезоне молодой нападающий забил лишь два мяча во всех турнирах и последние матчи начинал на скамейке запасных. Однако дисквалификация Ильи Шкурина вынудила тренерский штаб сделать ставку на россиянина.

И уже на 66-й секунде Чалов открыл счёт, красиво обыграв защитника и низом пробив в дальний угол. Этот гол стал самым быстрым в текущем сезоне РПЛ. После перерыва Фёдор отличился ещё дважды. Сначала он поразил пустые ворота после передачи Алана Дзагоева, а затем головой отправил мяч в дальний угол на подаче стандартного положения. Так форвард оформил третий хет-трик в карьере и первый более чем за два года. А ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России с 8 октября.

«Ростов» же не только потерпел поражение, но и потерял из-за травм Дениса Терентьева и Матиаса Норманна. Единственным положительным моментом для жёлто-синих стал мяч престижа Алексея Козлова на 91-й минуте.

Нули в противостоянии «Ахмата» и «Рубина»

А вот «Ахмат» и «Рубин» ворота друг друга поразить так и не смогли. Грозненцы горели желанием закончить год домашней победой и прервать безвыигрышную серию в РПЛ. Они большую часть встречи владели преимуществом и создали несколько опасных моментов. Однако надёжно действовал голкипер гостей Юрий Дюпин.

В свою очередь казанцы в отсутствие Джордже Деспотовича и Хвичи Кварацхелии чужим воротам практически не угрожали. Таким образом, команды в третий раз подряд сыграли вничью. А «Ахмат» продлил серию матчей без побед в чемпионате до пяти и набрал на этом отрезке лишь три очка.

Признаки жизни от «Тамбова»

Ничьей завершился и последний матч РПЛ в 2020-м между «Тамбовом» и «Уралом» — 1:1. Хозяева, испытывающие серьёзные финансовые проблемы, неожиданно сумели дать бой. Возможно, на игру команды повлияло заявление главного тренера Сергея Первушина о том, что долги перед футболистами должны начать закрывать со следующей недели.

В результате тамбовчане дейстовали первым номером и едва не набрали три очка. Впрочем, открыть счёт удалось «Уралу». В ходе редкой контратаки екатеринбуржцев чужие ворота поразил Отман Эль-Кабир. Хозяева отыгрались незадолго до перерыва благодаря четвёртому голу Германа Онугхи в текущем сезоне РПЛ.

Во второй половине встречи командам забить не удалось, а самый явный шанс отличиться упустили гости. По истечении часа игры Вараздат Ароян в собственной штрафной придержал за руку Алексея Евсеева, а судья Сергей Иванов назначил пенальти. Однако Эль-Кабир с одиннадцатиметровой отметки пробил выше. Так «Урал» не сумел закончить год гостевой победой, а «Тамбов» прервал неудачную серию из шести поражений подряд в РПЛ.