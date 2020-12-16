«Сочи» в большинстве одолел «Динамо» в 19-м туре РПЛ

«Сочи» на своём поле взял верх над московским «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

На 52-й минуте счёт открыл Антон Заболотный, а на 71-й преимущество южан удвоил Артур Юсупов.

На 64-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева.

«Сочи» одержал третью победу подряд, набрал 33 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» с 30 очками в активе находится на шестой строчке.

Ранее «Ротор» обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти и поднялся на 13-е место в РПЛ.