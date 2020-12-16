«Сочи» в большинстве одолел «Динамо» в 19-м туре РПЛ

Короткая ссылка
«Сочи» на своём поле взял верх над московским «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» в большинстве одолел «Динамо» в 19-м туре РПЛ
  • @fcdynamo
  • Twitter

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

На 52-й минуте счёт открыл Антон Заболотный, а на 71-й преимущество южан удвоил Артур Юсупов.

На 64-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева.

«Сочи» одержал третью победу подряд, набрал 33 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» с 30 очками в активе находится на шестой строчке.

Ранее «Ротор» обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти и поднялся на 13-е место в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить