«Ротор» обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти и поднялся на 13-е место РПЛ
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Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 81-й минуте забил Фламарион Жовину Филью.
Таким образом, «Ротор» набрал 14 очков и поднялся с последнего на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Арсенала» столько же очков, но туляки находятся на 14-й строчке, уступая волгоградцам по дополнительным показателям.
Ранее Василий Березуцкий выразил мнение, что уровень РПЛ продолжит падать.