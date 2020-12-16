«Ротор» обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти и поднялся на 13-е место РПЛ

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Волгоградский «Ротор» на своём поле одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ротор» обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти и поднялся на 13-е место РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 81-й минуте забил Фламарион Жовину Филью.

Таким образом, «Ротор» набрал 14 очков и поднялся с последнего на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Арсенала» столько же очков, но туляки находятся на 14-й строчке, уступая волгоградцам по дополнительным показателям.

Ранее Василий Березуцкий выразил мнение, что уровень РПЛ продолжит падать.

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